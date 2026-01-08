Sui sentieri in ciabatte o in mare con l' allerta | i soccorsi diventano a pagamento
La legge di Bilancio 2026 introduce una novità riguardante i soccorsi in mare e in montagna. I commi 726-730 prevedono, in alcuni casi, il pagamento delle operazioni di salvataggio per chi si trovi in difficoltà a causa di comportamenti imprudenti. Questa disposizione mira a responsabilizzare gli utenti e a sostenere i costi delle operazioni di emergenza.
Tra le novità previste dalla legge di Bilancio 2026, con i commi che vanno dal 726 al 730, c'è una nuova norma che introduce, in determinati casi, il pagamento dei soccorsi effettuati in mare o in montagna per gli imprudenti. Norme che evidentemente nascono con l'obiettivo di mettere un freno a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Monte di Portofino: intervento del Soccorso Alpino per una turista statunitense caduta sui sentieri del promontorio https://buff.ly/THjulpn - facebook.com facebook
