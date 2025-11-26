Sarkozy condanna confermata | la Cassazione respinge il ricorso Dovrà scontare un anno di carcere

La Corte di Cassazione ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy nel caso "Bygmalion", relativo alle false fatture durante le elezioni presidenziali del 2012, elezioni che l'ex. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sarkozy, condanna confermata: la Cassazione respinge il ricorso. Dovrà scontare un anno di carcere

Argomenti simili trattati di recente

Concessa la libertà vigilata a Nicolas Sarkozy. L'ex presidente ha lasciato il carcere parigino della Santé, dove era entrato - per decisione del tribunale che lo ha condannato a 5 anni nel caso dei fondi libici - 21 giorni fa #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere in relazione al finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007 Vai su X

Sarkozy, condanna confermata: la Cassazione respinge il ricorso. Dovrà scontare un anno di carcere - La Corte di Cassazione ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy nel caso "Bygmalion", relativo alle false fatture durante le ... Segnala msn.com

Sarkozy in Corte d'appello: dai milioni libici al banco degli imputati. - Dal carcere di La Santé alla libertà vigilata, fino alle udienze del 2026: il caso dei presunti fondi libici torna davanti ai giudici e divide il Paese tra chi invoca giustizia uguale per tutti e chi ... giornalelavoce.it scrive

Sarkozy condannato a 5 anni per i finanziamenti ricevuti da Gheddafi: andrà in carcere - Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere, ma lo ha assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda del presunto ... tg24.sky.it scrive