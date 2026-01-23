Niente sconti alla sorella di Messina Denaro confermata la condanna a 14 anni

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione per Rosalia Messina Denaro, sorella del noto boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. La decisione riguarda le accuse legate alle attività criminali associate alla famiglia, in un contesto di giustizia e legalità. Matteo Messina Denaro, catturato nel gennaio 2023 e deceduto nel settembre successivo, rimane figura centrale nelle indagini sulla criminalità organizzata in Sicilia.

