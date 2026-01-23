Niente sconti alla sorella di Messina Denaro confermata la condanna a 14 anni
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione per Rosalia Messina Denaro, sorella del noto boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. La decisione riguarda le accuse legate alle attività criminali associate alla famiglia, in un contesto di giustizia e legalità. Matteo Messina Denaro, catturato nel gennaio 2023 e deceduto nel settembre successivo, rimane figura centrale nelle indagini sulla criminalità organizzata in Sicilia.
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna a 14 anni per Rosalia Messina Denaro, sorella di Matteo, il boss di Castelvetrano, provincia di Trapani, catturato a gennaio 2023 e morto in carcere, di tumore, nel settembre successivo. La donna è stata riconosciuta colpevole di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Stop alla condanna dell'amante di Messina Denaro, la Cassazione: "Accusa va cambiata"La Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente la questione riguardante l’amante di Messina Denaro, chiedendo alla corte di Palermo di riconsiderare l’accusa.
