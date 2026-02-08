Caso Italgas e bilancio Calcinaro | Preoccupato
Il Comune di Calcinaro si dice preoccupato per il caso Italgas. La sentenza del Tribunale, prevista per il 29 gennaio, avrebbe dovuto chiarire se il Comune deve pagare 2 milioni di euro come indennizzo per le reti restituite. Ma ancora niente novità e l’incertezza resta.
Sulla questione Italgas, gennaio doveva essere il mese decisivo visto che la sentenza del Tribunale con cui si stabiliva la cifra (la proposta parlava di 2milioni di euro) che il Comune doveva a Italgas quale indennizzo per la restituzione delle reti, era prevista per il 29 gennaio. Invece, l’udienza è stata posticipata dal Tribunale, a metà febbraio, con Comune e Italgas (si stanno parlando per giungere a una proposta transattiva condivisa) che intendono chiedere un ulteriore rinvio per avere tempo in più utile a trovare un accordo. "Ma continuo a essere molto preoccupato, anche per un altro aspetto che non è da poco" dice il sindaco Gionata Calcinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
