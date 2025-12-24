Carlo è molto preoccupato Il caso a Buckingham Palace | Il re non lo può accettare

William e Kate Middleton stanno assumendo gradualmente un numero sempre maggiore di responsabilità pubbliche, mostrando al Paese e al mondo che la monarchia britannica resta solida anche in una fase delicata. Il principe di Galles appare sempre più spesso in una veste istituzionale, con un atteggiamento definito da molti osservatori più serio e quasi “presidenziale”, un segnale evidente di come stia iniziando a prepararsi concretamente al ruolo che un giorno sarà chiamato a ricoprire. Questo cambio di passo, però, non lascia del tutto sereno Re Carlo III. Il sovrano, che ha 77 anni ed è impegnato nella sua battaglia contro il cancro, guarda con attenzione ma anche con una certa inquietudine all’attenzione crescente rivolta al figlio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

