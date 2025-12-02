Calcinaro | Decadrò il 18 dicembre con il consiglio del bilancio

I passaggi erano chiari da tempo, il sindaco Paolo Calcinaro non ne ha mai fatto mistero. Il suo percorso verso la Regione Marche sarebbe passato per almeno tre consigli comunali, l’ultimo a dicembre, prima di decadere, lasciare il passo al vice sindaco evitando il commissariamento, fino alle elezioni di primavera. Adesso arriva anche l’ufficialità, Calcinaro lo dice ad Ancona, nel corso della presentazione del passaggio nelle Marche della fiamma olimpica: "Io decadrò il 18 dicembre con il Consiglio del bilancio. Qualcuno dice che mi devo sbrigare perché non posso ricoprire i due incarichi, poi mi dicono anche che se faccio un Consiglio ad hoc per la decadenza spreco soldi per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

