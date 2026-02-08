Oggi i tecnici hanno effettuato altri sopralluoghi nella torre di Vitriola, a Modena. Sono stati fatti i primi scavi per cercare tracce di eventuali altri resti o elementi utili a chiarire cosa sia successo alla giovane Daniela Ruggi. La torre, ormai in rovina, rimane sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di mettere insieme i pezzi di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Modena, 8 febbraio 2026 – Un altro giorno, quello di oggi, di sopralluoghi a Vitriola, nella ormai famosa torre diroccata dove è stato rinvenuto il cranio di Daniela Ruggi. Oggi, a quanto si apprende, i vigili del fuoco avrebbero iniziato a scavare pare all’esterno – anche per evitare crolli – dopo che sabato i cani molecolari avrebbero fiutato in diversi punti la presenza di qualcosa. Ormai la presenza di pompieri, militari e superesperti è fissa attorno a Torre Pignole dove si valuta il perimetro esterno così come l’interno dell’edificio pericolante al fine di studiare la messa in sicurezza prima di eventuali scavi alla ricerca di altri resti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Daniela Ruggi, altri sopralluoghi: primi scavi nella torre

Questa mattina sono ripresi i sopralluoghi sulla torre coinvolta nel caso Ruggi.

Nella torre di Montefiorino dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, sono stati fatti sei sopralluoghi prima di scoprire il corpo.

