Questa mattina sono ripresi i sopralluoghi sulla torre coinvolta nel caso Ruggi. Gli esperti stanno valutando come mettere in sicurezza l’edificio, mentre proseguono gli scavi per cercare eventuali altri resti della giovane Daniela. La sorella Daniela conosceva bene quella torre e, secondo quanto emerge, i litigi con il fratello non sembrano avere un ruolo in questa vicenda. La ricerca continua, e si aspetta che nei prossimi giorni si facciano nuovi passi avanti.

Si procede per passi: prima la valutazione della torre, per capire come porla in sicurezza, e poi i successivi sopralluoghi e scavi, per verificare se, là sotto, vi siano altri resti della giovane Daniela Ruggi. E’ una frazione sconvolta, quella di Vitriola dopo il rinvenimento dei resti della 32enne scomparsa a settembe 2024. In pochi hanno voglia di parlare, soprattutto i vicini di casa, ormai esausti dalla presenza di giornalisti in quella parte dell’Appennino modenese scarsamente abitata. Le ipotesi sono innumerevoli fino a che non si otterranno dati certi su quanto accaduto presumibilmente tra il 19 e il 20 settembre di un anno e mezzo fa a Daniela: potrebbe essersi avventurata come spesso faceva per casolari o strade dissestate e magari essere rimasta vittima di un incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caso Ruggi, altri sopralluoghi: "Daniela conosceva quella torre. Litigi col fratello? Nulla di rilevante"

Approfondimenti su Daniela Ruggi

Nella torre di Montefiorino dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, sono stati fatti sei sopralluoghi prima di scoprire il corpo.

La polizia ha trovato i resti di Daniela Ruggi nella torre dell’Appennino modenese.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Caso Ruggi, ora si indaga per omicidioCambia l'ipotesi di reato su cui lavora la procura di Modena. Rinviato il sopralluogo previsto oggi nel luogo in cui sono stati trovati dei resti di Daniela ... rainews.it

Morte Daniela Ruggi, nella torre dove è stato trovato il teschio erano stati fatti altri sei sopralluoghiSecondo quanto apprende Fanpage.it, erano stati svolti ben sei sopralluoghi nella torre pericolante dove è stato ritrovato il teschio di Daniela Ruggi ... fanpage.it

Il caso di Daniela Ruggi: l’esame del DNA dei resti ritrovati nel casale a Vitriola ha confermato che sono di Daniela. A #StorieItaliane parla, per la prima vlta dopo la diffusione di queste notizie, lo “sceriffo” Domenico Lanza: “le volevo bene come a una figlia”. - facebook.com facebook

Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in un'antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese. A x.com