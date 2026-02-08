Case minime L’area è privata Seguiamo l’iter

Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, risponde alle critiche della Lega sulla pulizia delle case minime. Spiega che l’area è privata e che l’intervento è stato programmato, ma non si può intervenire senza consenso dei proprietari. La situazione resta tesa, e le polemiche continuano a dividere il quartiere.

SAN MINIATO "Case minime, intervento di pulizia programmato, ma l’area è privata". Lo dice il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, in risposta alle critiche della Lega. "L’area delle case minime a Isola – spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli – sarà interessata da un importante lavoro. A partire da domani, lunedì 9 febbraio, inizieranno le operazioni di rimozione totale dei rifiuti, seguite dalla pulizia completa dell’area. I lavori, che saranno eseguiti dalla società proprietaria dell’area, la San Miniato Gestioni srl, avranno una durata stimata di circa due mesi. Durante tutte le fasi dell’intervento saranno adottate tutte le cautele necessarie a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nel pieno rispetto delle normative vigenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Case minime. L’area è privata. Seguiamo l’iter" Approfondimenti su Case Minime SanMiniato "Seguiamo un iter ordinato e funzionale" L'amministrazione comunale conferma il proseguimento del percorso di approvazione del bilancio di previsione, nonostante lo slittamento del voto che ha sollevato le opposizioni. Incendio in area ex Salid a Salerno, Pecoraro: “Seguiamo con attenzione” L’incendio scoppiato nell’area ex Salid a Salerno ha preoccupato gli abitanti e le autorità locali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Case Minime SanMiniato Argomenti discussi: Case minime. L’area è privata. Seguiamo l’iter; Calvairate, l’isola di fronte alla marea della gentrificazione di Milano; Appartamenti fatiscenti a Pianoscarano, Aronne: Impossibile usare fondi PNRR su tutte le palazzine, non siamo proprietari esclusivi. 'Case minime' Ponte a Egola, la Lega: Abbandonate nel degrado più assolutoPer lunghi anni i cittadini di Isola e Ponte a Elsa hanno dovuto sopportare il degrado delle cosiddette case minime costruite dopo l’alluvione del 1966 ... gonews.it Oristano: concorso per riqualificazione area case minimeIl Comune di Oristano ha bandito un concorso di idee per la riqualificazione dell'area di 5400 metri quadri rimasta libera dopo la demolizione delle cosiddette case minime realizzate nel Dopoguerra ... unionesarda.it Nel cuore delle Case Minime di Cosenza, @vesod dipinge una scena sospesa tra mito e silenzio Una figura femminile monumentale stringe un corpo fragile, richiamando la Pietà: gesto di cura, protezione, sacrificio Alle sue spalle emergono i lupi , sim facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.