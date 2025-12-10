Seguiamo un iter ordinato e funzionale

L'amministrazione comunale conferma il proseguimento del percorso di approvazione del bilancio di previsione, nonostante lo slittamento del voto che ha sollevato le opposizioni. In una nota ufficiale, l'amministrazione sottolinea l'impegno a garantire stabilità, continuità e qualità nell'azione amministrativa, adottando un iter ordinato e funzionale.

Rispetto alla slittamento del voto sul bilancio di previsione, che ha fatto sollevare le opposizioni, l’amministrazione comunale fa sapere attraverso una nota che "Prosegue con determinazione il percorso di approvazione, assicurando stabilità, continuità e qualità dell’azione amministrativa. La nomina dei nuovi revisori da parte del Consiglio – afferma l’amministrazione Del Ghingaro – costituisce un passo previsto dalle procedure istituzionali e conferma la piena regolarità del percorso intrapreso". Garantendo "la piena operatività – sostiene la giunta –: la capacità di spesa, la programmazione degli interventi e l’erogazione dei servizi procedono in modo regolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

