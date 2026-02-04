Incendio in area ex Salid a Salerno Pecoraro | Seguiamo con attenzione

L’incendio scoppiato nell’area ex Salid a Salerno ha preoccupato gli abitanti e le autorità locali. Il sindaco Pecoraro ha confermato di seguire direttamente l’evolversi della situazione, collaborando con l’Arpac e altri enti per valutare i rischi e contenere i danni. Sul posto, ancora in corso le operazioni di spegnimento, mentre si cerca di capire se ci siano stati effetti sulla salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti "In merito all'incendio che ha interessato l'area dell'ex Salid di Salerno, dove erano depositate mascherine risalenti al periodo dell'emergenza Covid, sto seguendo personalmente e con grande attenzione l'evolversi della situazione, in raccordo con l'Arpac e gli altri enti di tutela della salute pubblica e dell'ambiente". Così, in una nota, l' assessora regionale all'Ambiente Claudia Pecoraro. "Si tratta di un episodio grave, che riporta al centro una criticità nota da tempo e mai definitivamente risolta, legata alla presenza e alla gestione di materiali accumulati in un'area che necessità di tutela e messa in sicurezza.

Un incendio è divampato nell’area ex Salid a Salerno.

Questa mattina un incendio ha interessato l’area dell’ex Salid, dove erano depositate mascherine usate durante la pandemia.

