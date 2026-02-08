Case e verde al posto dell’ex Gleno al confine tra Bergamo e Gorle
Al confine tra Bergamo e Gorle, inizia il recupero dell’area che un tempo ospitava la casa di riposo. Sono partiti i lavori per trasformare il sito in un complesso residenziale con 72 appartamenti, pronti nel 2027. La zona, che era abbandonata da anni, sta cambiando volto, e i lavori procedono rapidamente. I residenti della zona osservano con attenzione questa nuova fase di sviluppo.
IL PROGETTO. Al via il recupero dell’area dove sorgeva la casa di riposo, i primi 72 appartamenti pronti nel 2027. Ci sarà anche un parco da 20mila mq. Valesini: «Un’attività di riqualificazione importante per l’intero complesso». Tre nuove palazzine (per ora), un parco pubblico di circa 20mila metri quadrati e una nuova strada di collegamento con la pista ciclopedonale al confine con Gorle. Con l’avvio delle demolizioni del primo edificio dismesso del cosiddetto «vecchio Gleno» (tra l’omonima via e Daste e Spalenga) sono partiti i lavori di recupero di un’area rimasta a lungo sospesa tra degrado e attese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
