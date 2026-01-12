Dalle dipendenze all’antimafia | a Gorle e Bergamo due giornate tra legalità impegno e responsabilità

Due giornate a Gorle e Bergamo, promosse dall’Associazione Giovanni Panunzio, invitano alla riflessione sulla legalità e sulla responsabilità civica. L’evento intende promuovere la memoria come stimolo all’impegno concreto, rafforzando la cultura della legalità e la partecipazione attiva dei cittadini. Un’occasione per condividere valori fondamentali e consolidare il ruolo della comunità nel contrasto alle dipendenze e alla criminalità organizzata.

Due giornate di alto profilo civile e istituzionale tra Gorle e Bergamo, dedicate a trasformare la memoria in impegno concreto, rafforzare la cultura della legalità e consolidare la partecipazione attiva dei cittadini: è questo il cuore dell’iniziativa promossa dall’ Associazione Giovanni Panunzio Eguaglianza Legalità Diritti in memoria di Giovanni Panunzio, simbolo di coraggio, integrità e responsabilità civile. La prima giornata, giovedì 15 gennaio, sarà dedicata agli studenti di mattina, e all’intera comunità, in serata, sul tema: “Tutte le forme di in – dipendenza”, come momento di ascolto, riflessione e crescita civile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

