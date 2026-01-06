Sanità | oltre 3.200 accessi nelle feste ad ambulatori case di comunità e studi medici

Durante le festività, sono stati registrati 3.203 accessi presso le Case della comunità, ambulatori e studi medici aperti. Questi spazi hanno garantito servizi di assistenza per pazienti con patologie a bassa complessità, come le forme influenzali tipiche di questo periodo. L’apertura durante le festività ha permesso di mantenere un livello di assistenza continuo, rispondendo alle esigenze di salute della popolazione.

Sono stati 3.203 gli accessi nelle Case della comunità, negli ambulatori e negli studi medici aperti a tutti nei giorni festivi per visite a pazienti con patologie a bassa complessità e, in particolare, con le forme di influenza che hanno caratterizzato questo periodo di festività.Le aperture. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sanità: oltre 3.200 accessi nelle feste ad ambulatori, case di comunità e studi medici Leggi anche: Ponte dell'Immacolata, studi medici e ambulatori aperti Leggi anche: Ponte dell'Immacolata, studi medici e ambulatori aperti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sanità, durante le feste in Liguria oltre 3200 accessi in ambulatori, studi medici e case di comunità - L'assessore Nicolò: "Limitati in questo modo gli accessi nei pronto soccorso per l'influenza" ... msn.com Sanità calabrese tra commissariamento e disservizi cronici anche nel 2026: Da oltre quindici anni la sanità pubblica in Calabria è sotto commissariamento, una fase emergenziale voluta dallo Stato per cercare di riportare in equilibrio i conti e migliorare la qu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.