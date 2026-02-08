Carta del docente Miceli ANIEF | Siamo davanti ad un cambiamento della sua funzione ecco come Non si possono escludere i docenti precari
Nel corso dell’ultima puntata di Dentro il palazzo, Andrea Carlino ha approfondito il futuro della carta del docente. Miceli dell’ANIEF spiega che si sta modificando la funzione di questo strumento e che non si possono escludere i docenti precari. La discussione si è concentrata sulle possibili conseguenze di queste novità e su come potrebbero influenzare il mondo della scuola.
Nel corso dell’ultima puntata di Dentro il palazzo, format condotto da Andrea Carlino, il confronto si è concentrato sul futuro della carta del docente. Ospite della diretta l’avvocato dell’ANIEF Walter Miceli, chiamato a chiarire i passaggi normativi che stanno alimentando incertezze e reazioni nel mondo della scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Questa settimana si fa più chiara la nuova misura sulla carta docente.
Il governo prepara un nuovo decreto per la carta docente, che sarà di 400 euro.
