Carta del docente Miceli ANIEF | Siamo davanti ad un cambiamento della sua funzione ecco come Non si possono escludere i docenti precari

Nel corso dell’ultima puntata di Dentro il palazzo, Andrea Carlino ha approfondito il futuro della carta del docente. Miceli dell’ANIEF spiega che si sta modificando la funzione di questo strumento e che non si possono escludere i docenti precari. La discussione si è concentrata sulle possibili conseguenze di queste novità e su come potrebbero influenzare il mondo della scuola.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.