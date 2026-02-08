Carnevali prima di Sassuolo Inter | Tradizione favorevole contro i nerazzurri è il bello del calcio Do ragione a De Rossi

Prima della partita contro l’Inter, Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha detto che la squadra si sente favorita contro i nerazzurri, grazie alla sua tradizione. Ha anche aggiunto che il calcio permette di vivere momenti belli e che condivide le opinioni di De Rossi su questo. Carnevali si è presentato deciso e fiducioso, pronto a sfidare l’Inter.

Inter News 24 Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato nell'immediato pre-partita della gara contro l'Inter: le sue dichiarazioni. Intervenuto a Sky prima di Sassuolo-Inter, Carnevali, AD dei neroverdi, ha dichiarato: PAROLE – « Grandi risultati del Sassuolo con l'Inter negli anni? Il bello del calcio, mai nessuna gara deve essere considerata scontata, l'Inter penso sia la più forte del campionato. Ma contro le grandi a volte trovi qualcosa in più per ottenere risultati che possono essere straordinari contro grandi club così. Vicenda del tifoso interista? Quando succedono queste cose ci spiace molto, il calcio è divertimento, è uno spettacolo da vedere, aspettiamo sempre queste gare con le big, è un momento per noi.

