Genoa Inter i convocati di De Rossi in vista della sfida contro i nerazzurri di Chivu | la lista completa
Ecco i convocati di Daniele De Rossi in vista della sfida tra Genoa e Inter, valida per il campionato di calcio. La lista completa dei 25 giocatori rossoblù pronti a scendere in campo contro i nerazzurri di Chivu, in una partita molto attesa a Marassi.
Genoa Inter, ecco i convocati del tecnico rossoblù Daniele De Rossi per la partita contro i nerazzurri di Chivu: la lista Il Genoa ha ufficializzato i 25 convocati per la sfida interna contro l’Inter, una gara molto attesa a Marassi. Arrivano segnali incoraggianti per Daniele De Rossi, che ritrova due elementi fondamentali in mezzo al . Calcionews24.com
Qui Genoa - L'elenco dei convocati di De Rossi: 25 i giocatori a disposizione per l'Inter - Tornano in lista i due danesi Morten Frendrup e Albert Gronbaek che hanno recuperato dai ... msn.com
Genoa, De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter: c’è un rientro importante, ma anche due assenze. Le ultimissime - Genoa, De Rossi ha annunciato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter. calcionews24.com
Preview #Genoa- #Inter - #Chivu perde i pezzi. Chance per #Bonny? x.com
Genoa-Inter: MATCHDAY? - facebook.com facebook
ARNAUTOVIC non basta, GILARDINO ferma anche INZAGHI: Genoa-Inter 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights