Carnevale di Putignano | ecco il programma Edizione 632

È stato pubblicato il programma ufficiale della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, uno degli eventi culturali più antichi d’Europa. La manifestazione, che si svolge nel cuore della Puglia, offre un ricco calendario di eventi tradizionali e culturali. Di seguito, troverete tutte le informazioni sulle date e le iniziative previste, per conoscere e partecipare a questa storica celebrazione.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Pubblicato l'intero programma della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, tra gli eventi culturali più antichi d'Europa. Dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026, Putignano vivrà un mese di festa, cultura e tradizione, con oltre 100 appuntamenti che intrecciano riti identitari, cartapesta, musica e spettacoli. Un'edizione che segna il ritorno all'anima più autentica del Carnevale, tra riti collettivi e pranzi di piazza, serenate di San Valentino, feste irriverenti e la riapertura del Teatro Comunale in modalità "pista da ballo". " Il Carnevale è da sempre il luogo dove gli opposti convivono, dove si ride dei mali della società per esorcizzarli, dove la cartapesta si trasforma in arte monumentale.

