Carnevale di Acireale | sfilate monumentali tra barocco siciliano e satira vivente

Quando il sole cala su Acireale, le sue strade si riempiono di luci e colori. Le sfilate di carri di cartapesta, alti fino a venti metri, fanno da sfondo a un carnevale che unisce barocco siciliano e satira. Le grandi figure di cartapesta si muovono tra la gente, mentre le luci LED illuminano la sera, creando uno spettacolo che unisce tradizione e modernità. La città si trasforma in un palcoscenico vivo, dove arte antica e tecnologia si incontrano in una festa che richiama migliaia di

Quando il sole tramonta sulle architetture settecentesche di Acireale e migliaia di luci LED iniziano a illuminare giganti di cartapesta alti venti metri, la Sicilia orientale si trasforma in un teatro dove l'arte antica incontra la tecnologia contemporanea. Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, questa città affacciata sul Mar Ionio tra l'Etna e la Riviera dei Ciclopi celebra ancora una volta uno degli eventi più straordinari del Mediterraneo: il Carnevale di Acireale, riconosciuto dal Guardian nel 2017 tra i dieci migliori carnevali d'Europa. Le strade acciottolate di Piazza Duomo, circondate da palazzi barocchi ricostruiti dopo il devastante terremoto del 1693, diventano il circuito dove prendono vita creature fantastiche, satire politiche e allegorie sociali.

