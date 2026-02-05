Carnevale a San Sisto sfilata dei carri il 7 e il 15 febbrio | ecco tutti i divieti per le vie interessate

A San Sisto, il carnevale si prepara a tornare con le sfilate dei carri il 7 e il 15 febbraio. Le associazioni del quartiere lavorano già da settimane per allestire carri allegorici che attirano residenti e visitatori. Per l’occasione, sono stati stabiliti divieti di circolazione e di sosta lungo le vie interessate, per garantire sicurezza e ordine durante le sfilate. Le strade rimarranno chiuse al traffico e si consiglia di usare percorsi alternativi. Gli organizzatori invitano tutti a rispettare i divieti

Febbraio, è tempo di carnevale. In particolare nel quartiere perugino di San Sisto dove da anni associazioni e cittadini danno vita a carri allegorici bellissimi, curiosi e divertenti. Per consentire il regolare svolgimento delle tradizionali sfilate di carri allegorici, nei giorni 8 e 15. È tutto pronto per la 45/a edizione del carnevale a San Sisto, organizzato come sempre dall'associazione I Rioni con il patrocinio del Comune di Perugia, in programma a San Sisto. Si partirà domenica 8 febbraio, si replicherà il 15 sempre a San Sisto mentre la sfilata in centro storico si terrà il 17 febbraio

