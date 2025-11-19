Regno Unito avvistata nave spia russa vicino alla Scozia | in volo i Raf e mobilitata la Marina

Ildifforme.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivolgendosi direttamente al Cremlino, il ministro della Difesa del Regno Unito, John Haley, ha dichiarato durissimo: "Vi vediamo, sappiamo cosa state facendo, e se la Yantar viaggerà a sud questa settimana, siamo pronti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

