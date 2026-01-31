Tempeste nel Mediterraneo una novità che ci riguarda da vicino

Le tempeste nel Mediterraneo non sono più eccezioni: negli ultimi giorni, diverse aree si sono trovate a fare i conti con pioggia intensa, vento forte e allagamenti. Le allerta si sono moltiplicate, e le autorità invitano alla prudenza. Molte città sono state colpite da allagamenti e blackout, mentre le squadre di soccorso sono all’opera per aiutare le persone rimaste bloccate. La situazione resta critica e si attendono ulteriori condizioni meteo avverse nei prossimi giorni.

Un'ondata di eventi meteorologici estremi ha colpito il bacino del Mediterraneo negli ultimi giorni, segnando un cambiamento significativo nel quadro climatico storico della regione. Non si tratta più solo di temporali estivi o di venti forti stagionali, ma di tempeste di intensità inedita, con venti che superano i 180 chilometri orari, fenomeni che in passato erano rari o quasi assenti in quest'area. Il fenomeno è stato osservato soprattutto in Portogallo, dove un sistema depressionario ha generato raffiche devastanti, causando l'abbattimento di centinaia di alberi, interruzioni di corrente per circa un milione di persone e danni diffusi in diverse province.

