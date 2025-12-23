Capodanno maxi piano traffico in zona Politeama | divieti chiusure e modifiche alla viabilità
Tutto pronto per il Capodanno 2026 a Palermo. E a otto giorni dal grande evento il Comune ha reso noto un articolato piano di limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare nell’area del Politeama. L’ordinanza è stata emanata dall’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria per garantire lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Baracconi, le modifiche al traffico: come cambia la viabilità a Pian di Massiano, tutti i divieti
Leggi anche: Arriva Natale Insieme, tutti i divieti e le modifiche alla viabilità
Capodanno in piazza: maxi piano traffico per il concerto Mediaset. Tutti i divieti e i percorsi; Capodanno RAI 2026 a Catanzaro: piano viabilità, zone rosse e traffico limitato per i giorni 30 e 31 dicembre; Anas attiva maxi piano traffico per l’esodo natalizio 2025.
Capodanno RAI 2026 a Catanzaro: piano viabilità, zone rosse e traffico limitato per i giorni 30 e 31 dicembre - In occasione dell’evento Capodanno RAI 2026 – “L’Anno che Verrà”, organizzato dalla RAI in collaborazione con la Fondazione Calabria Film ... msn.com
Come sarà il Capodanno a Udine: il Comune svela il piano sicurezza per la serata - Udine pronta per il Capodanno in piazza: show, fuochi d’artificio e un piano sicurezza completo per la serata del 31 dicembre. nordest24.it
Bari, Capodanno in piazza: scattano i divieti per traffico e sosta - Bari, cambia la viabilità in centro per il concerto di Capodanno in piazza Libertà. trmtv.it
Capodanno RAI 2026 a Catanzaro: piano viabilità, zone rosse e traffico limitato per i giorni 30 e 31 dicembre In occasione dell’evento Capodanno RAI 2026 – “L’Anno che Verrà”, organizzato dalla RAI in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Comm - facebook.com facebook
Udine pronta per il Capodanno in piazza: show, fuochi d’artificio e un piano sicurezza completo per la serata del 31 dicembre. #Friuli #Udine #Eventi #Inprimopiano x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.