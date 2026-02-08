Cane Yorkshire investito da una bicicletta ad Avellino | Bonny scomparso dopo l’incidente

Un cane Yorkshire è stato investito ieri pomeriggio ad Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, vicino alla pasticceria De Pascale. L’animale è scomparso subito dopo l’incidente, lasciando i proprietari preoccupati e alla ricerca del loro cane. La bicicletta coinvolta ha colpito il cane senza che ci siano state conseguenze per il ciclista. I proprietari hanno già avviato le ricerche nella zona, sperando di ritrovare Bonny al più presto.

AVELLINO – Un incidente che ha destato preoccupazione e sconcerto è avvenuto ieri pomeriggio a Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, all'altezza della pasticceria De Pascale.Un cane di razza Yorkshire, di nome Bonny, è stato investito da una bicicletta mentre passeggiava al guinzaglio con la sua.

