Incidente a Orbassano | uomo in bicicletta investito vicino alla rotonda

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 5 dicembre, a Orbassano. Intorno alle 17,45, un uomo in bicicletta è stato investito vicino alla rotonda tra strada Torino e via Rodari. Secondo le prime informazioni, si tratta di una persona straniera, che è rimasta ferita. Il traffico nella zona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

