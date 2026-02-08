Questa mattina, un lancione ha perso il controllo nel Canal Grande, vicino al Ponte di Rialto. L’imbarcazione ha finito per travolgere alcune gondole e barche più piccole. Nove persone sono rimaste ferite, tutte con ferite lievi. Diversi passeggeri sono finiti in acqua, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Le operazioni di soccorso sono in corso e le autorità stanno cercando di chiarire cosa abbia causato l’avaria.

Attimi di paura questa mattina nel cuore di Venezia, dove un lancione della compagnia Alilaguna avrebbe perso il controllo mentre percorreva il Canal Grande, a causa di un’avaria improvvisa. L’imbarcazione, con l’acceleratore presumibilmente bloccato, ha urtato un’altra barca e 2 gondole, rovesciandone una e provocando la caduta in acqua di diversi passeggeri. Nel caos generato dall’impatto, sarebbero almeno otto le persone finite in acqua, immediatamente soccorse grazie all’intervento dei gondolieri e delle altre imbarcazioni presenti. Il lancione, ormai fuori controllo, ha continuato la sua corsa sfiorando altri natanti fino a fermarsi nei pressi del Ponte di Rialto, uno dei punti più iconici della città. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Canal Grande, lancione in avaria travolge gondole e natanti: 9 persone ferite

Questa mattina a Venezia un battello Alilaguna si è improvvisamente bloccato e ha travolto due gondole e una barca.

Un incidente si è verificato questa mattina nel Canal Grande di Venezia.

