Questa sera Can Yaman è stato sorpreso a cena con l’influencer Lorena Ramiro. Le foto circolate sui social mostrano l’attore turco insieme a lei in un ristorante di Roma, alimentando le voci di una possibile nuova relazione. Nel frattempo, Belen Rodriguez si è lasciata sfuggire l’intervista senza completarla, visibilmente nervosa. Wanda Nara, invece, torna a criticare l’ex marito Icardi, rinnovando le accuse sul suo debito. Weekend di gossip intenso, tra smentite, polemiche e qualche festeggiamento anticipato.

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa parlare di sé prima di Sanremo (Can Yaman), chi perde la pazienza (Belen Rodriguez), chi accusa (di nuovo) l'ex (Wanda Nara) e chi, invece, ha festeggiato il compleanno prima del tempo (Melissa Satta) Nuova fidanzata per Can Yaman? Le foto a cena con l'influencer Lorena Ramiro. Can Yaman si prepara a salire sul palco del teatro Ariston (nella prima serata del Festival di Sanremo) alimentando il gossip. L'attore turco è stato paparazzato a Madrid in compagnia di una nota influencer spagnola, Lorena Ramiro, e le foto dell'incontro romantico (una cena nell'hotel dove Can alloggiava per lavoro) hanno fatto il giro del web e siccome l'invidia è una brutta bestia Lorena è finita al centro di critiche, insulti e minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Can Yaman a cena con Lorena Ramiro, Belen lascia l'intervista, Wanda e il debito di Icardi

Lorena Ramiro rompe il silenzio sul suo incontro con l’attore turco a Madrid.

Can Yaman è stato paparazzato a Madrid mentre cenava con Lorena Ramiro, influencer spagnola.

