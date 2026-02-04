Can Yaman avrebbe un nuovo flirt la cena con Lorena Ramiro | l'influencer spagnola spiega in che rapporti sono

Can Yaman è stato paparazzato a Madrid mentre cenava con Lorena Ramiro, influencer spagnola. I due sono stati visti insieme e si vocifera che tra loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Per ora, né l’attore né l’influencer hanno confermato ufficialmente, ma le foto hanno fatto rapidamente il giro sui social.

Can Yaman ha un nuovo amore? L'attore turco è stato paparazzato con l'influencer spagnola Lorena Ramiro durante una cena a Madrid. Dopo aver ricevuto insulti e minacce, la diretta interessata è intervenuta per chiarire la situazione: "Sono single, non ho intenzione di scusarmi. È sexy e mi sono divertita, nessuna avrebbe detto di no".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Can Yaman, il flirt segreto con l’influencer Lorena Ramiro: “Nessuna avrebbe detto no”

Can Yaman torna a far parlare di sé, questa volta per un flirt segreto con l’influencer Lorena Ramiro.

Dopo la rottura con Raoul Bova, l'attrice spagnola avrebbe un nuovo amore, lontano dal mondo dello spettacolo e molto riservato. Tutto quello che c'è da sapere

