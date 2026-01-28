Meccaferri Futura | ecco il nuovo dream team per sfidare l' oceano

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la squadra che affronterà la prossima stagione. Tra i nomi spicca il veterano Checco Bruni, pronto a sfidare l'oceano nella Route du Rhum 2026. Il team si prepara a entrare in acqua con nuove ambizioni e tanta determinazione.

Non è più solo una sfida sportiva, è una rivoluzione culturale che parla italiano nel mare dominato dai francesi. Presentata oggi a Milano la stagione 2026 di Maccaferri Futura, il Class 40 di Luca Rosetti che punta dritto all'eccellenza. La notizia che scuote il molo è l'ingresso di due calibri da novanta: Francesco “Checco” Bruni, leggenda di America’s Cup che ha preso parte a tre olimpiadi, e Alberto Bona, nel ruolo di Performance Specialist. Il progetto nasce da una visione di Sergio Iasi, Presidente di Officine Maccaferri, che ha trasformato la competizione in un manifesto di sostenibilità: “Il nostro non può essere solo un progetto sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

