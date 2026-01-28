Meccaferri Futura | ecco il nuovo dream team per sfidare l' oceano

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la squadra che affronterà la prossima stagione. Tra i nomi spicca il veterano Checco Bruni, pronto a sfidare l'oceano nella Route du Rhum 2026. Il team si prepara a entrare in acqua con nuove ambizioni e tanta determinazione.

Non è più solo una sfida sportiva, è una rivoluzione culturale che parla italiano nel mare dominato dai francesi. Presentata oggi a Milano la stagione 2026 di Maccaferri Futura, il Class 40 di Luca Rosetti che punta dritto all'eccellenza. La notizia che scuote il molo è l'ingresso di due calibri da novanta: Francesco “Checco” Bruni, leggenda di America’s Cup che ha preso parte a tre olimpiadi, e Alberto Bona, nel ruolo di Performance Specialist. Il progetto nasce da una visione di Sergio Iasi, Presidente di Officine Maccaferri, che ha trasformato la competizione in un manifesto di sostenibilità: “Il nostro non può essere solo un progetto sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il 2026 di Francesco “Checco” Bruni sarà un giro di boa importante nella sua carriera di regatante professionista, forse uno dei giri più imprevedibili. Il palermitano, 52 anni, sarà infatti il co-skipper del Class 40 Maccaferri Futura nella stagione oceanica di Luca - facebook.com facebook