Caltanissetta scontro tra Sindaco e Consigliere | accuse di legami con indagati e richiesta di trasparenza

A Caltanissetta il confronto tra il Sindaco Walter Tesauro e il Consigliere Annalisa Petitto si fa acceso. Lei lo accusa di avere legami con persone sotto indagine e chiede più trasparenza. La polemica è scoppiata nel cuore della città, con entrambe le parti che si scambiano accuse e respingono le accuse dell’altra. La tensione resta alta e il dibattito pubblico si infiamma.

Caltanissetta è al centro di una bufera politica che vede contrapposti Annalisa Petitto, Consigliere comunale e provinciale, e Walter Tesauro, Sindaco della città e Presidente della Provincia. La polemica, scoppiata a seguito di richieste di dimissioni avanzate da Area Civica nei confronti di Tesauro, ha assunto toni particolarmente accesi, con Petitto che respinge con forza le accuse di strumentalizzazione mosse dal Sindaco. Il fulcro della disputa ruota attorno al rapporto tra Tesauro e alcuni personaggi coinvolti in inchieste per corruzione, e all'opportunità di una contestuale candidatura di Petitto a un concorso pubblico.

