Caltanissetta | Giovane già condannato per l’inseguimento mortale di Ramy arrestato per furto di moto

La polizia di Caltanissetta ha arrestato di nuovo Fares Bouzidi, il giovane già condannato per l’inseguimento che ha causato la morte di Ramy Elgaml. Questa volta, è stato fermato per aver rubato una moto. Bouzidi era già noto alle forze dell’ordine e ora si trova di nuovo dietro le sbarre.

Fares Bouzidi, il giovane caltanissetano già condannato per l’inseguimento che costò la vita a Ramy Elgaml, è nuovamente in arresto. Questa volta l’accusa è furto aggravato, un epilogo che si è consumato nella serata di sabato scorso a Caltanissetta e che riapre le ferite di una vicenda giudiziaria complessa e dolorosa. Bouzidi, che compirà 23 anni tra poche settimane, è stato sorpreso dalla polizia mentre, insieme a un altro giovane di 19 anni, stava spostando una moto Yamaha dal valore di circa 15mila euro, da poco sottratta. L’arresto, avvenuto in via Palermo, una zona residenziale non lontana da piazza Piemonte, getta ulteriore luce sulla difficile condizione del ragazzo, da tempo al centro di un’indagine che lo ha visto coinvolto anche in un presunto omicidio stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Caltanissetta Giovane Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml. Morte di Ramy, indagati altri due carabinieri presenti nell’inseguimento mortale. I pm: “Hanno detto il falso” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Caltanissetta Giovane Argomenti discussi: Confartigianato Caltanissetta, Giovanni La Vecchia nuovo presidente dei panificatori; Insegnante muore dopo le dimissioni dal Pronto soccorso, l'Asp condannata a un risarcimento (NOME). Il Rotary Club di Caltanissetta, sotto la guida della presidente Ivana Guarneri, è felice e orgoglioso di dare il benvenuto a Oyo Jeme, giovane studentessa inbound del Progetto Scambio Giovani del Rotary International, che vivrà con noi i prossimi 12 mesi. Oyo facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.