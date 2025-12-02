Morte di Ramy indagati altri due carabinieri presenti nell’inseguimento mortale I pm | Hanno detto il falso

Milano – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico e false informazioni al pubblico ministero. Sono i reati di cui sono accusati, stando a quanto risulta al Giorno, due carabinieri del Nucleo Radiomobile nell’inchiesta sull’inseguimento del 24 novembre 2024 che si concluse con l’uscita di strada del T-Max guidato da Fares Bouzidi e con la morte del passeggero diciannovenne Ramy Elgaml. Milano, il video inedito sulla morte di Ramy: le fasi finali dell'inseguimento L’atto formale. Nei giorni scorsi, a più di un anno dai fatti, è stato eseguito l’atto di elezione di domicilio nei confronti dei militari, che quella notte erano a bordo di una delle due pattuglie che arrivarono all’incrocio t ra via Ripamonti e via Quaranta subito dopo quella (denominata “Volpe 40”) che tallonava da vicino lo scooter scappato a un controllo in via Rosales: in sostanza, hanno dovuto indicare un luogo preciso per la ricezione di comunicazioni e notifiche giudiziarie, venendo così a conoscenza del procedimento penale a loro carico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morte di Ramy, indagati altri due carabinieri presenti nell’inseguimento mortale. I pm: “Hanno detto il falso”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milano assegnerà un “Ambrogino d’oro” al nucleo in cui lavorano i carabinieri indagati per la morte di Ramy Elgaml, su proposta della leghista Silvia Sardone - facebook.com Vai su Facebook

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI RAMY ELGAML, CHE NON È NÉ MARTIRE NÉ EROE Ramy Elgaml non è un eroe, non è un martire dello Stato, né una vittima della Giustizia, non è un simbolo, non è un modello da seguire, non è una icona da trasformar Vai su X

Il padre di Ramy Elgaml, a un anno dalla morte: “Nessuno ha fatto niente per noi, per i suoi amici vive ancora” - Un anno dopo, le indagini sull’incidente al termine dell’inseguimento con i carabinieri sono state chiuse e il ricordo del 19enne è ancora ... fanpage.it scrive

Perché è stata respinta la richiesta di perizia della Procura di Milano sulla morte di Ramy Elgaml - Nella giornata di oggi, martedì 14 ottobre 2025, la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, ha respinto la richiesta della Procura di Milano di ... Scrive fanpage.it

La morte di Ramy Elgaml, la Procura chiede una nuova perizia: «Ricostruzione non univoca» - La Procura di Milano ha deciso di chiedere al gip una «perizia cinematica» in incidente probatorio «volta a ricostruire l'esatta dinamica» dell'incidente in cui è morto Ramy Elgaml il 24 novembre 2024 ... Secondo unionesarda.it