Calenzano polemica in Consiglio comunale | consigliera FdI chiama i palestinesi ‘storpi e senza casa’

Durante il consiglio comunale di Calenzano, una consigliera di Fratelli d’Italia ha scatenato una forte polemica. In aula, ha chiamato i palestinesi “storpi e senza casa”, parole che hanno suscitato immediatamente la reazione del Pd toscano. Il partito ha chiesto ufficialmente a Fratelli d’Italia di chiarire e prendere le distanze da quelle affermazioni, ritenute inaccettabili e offensive. La discussione si è infiammata, e ora si aspetta una risposta ufficiale dal partito di maggioranza.

Il Pd toscano denuncia le parole della consigliera e pretende una presa di distanza da parte di Fratelli d'Italia: "Dichiarazioni inaccettabili, negano i valori costituzionali" Bufera in consiglio comunale a Calenzano, in provincia di Firenze, per le parole pronunciate dalla consigliera di FdI Monica Castro nel corso dell'assemblea comunale dello scorso 29 gennaio. Durante la riunione, mentre si parlava del patto di amicizia tra il Comune alle porte del capoluogo toscano e Jenin, città palestinese, Castro ha deciso di prendere la parola per criticare la scelta. Secondo la donna, sarebbe stato più corretto scegliere un gemellaggio con una città dell'Austria, dove i cittadini sono "ricchi, stanno bene" e possono portare risorse al comune trascorrendoci le vacanze.

