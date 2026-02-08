Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 8 febbraio tv streaming italiani in gara

Da oasport.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la quinta giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani sono pronti a scendere in pista, con otto medaglie in palio e tanta attesa. Dopo tre medaglie conquistate già nei giorni scorsi, il pubblico spera in altre soddisfazioni, soprattutto nel finale di questa prima settimana di gare.

Oggi domenica 8 febbraio va in scena la quinta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si preannuncia grande spettacolo in chiusura del weekend d’apertura di questa edizione dei Giochi, verranno messi in palio otto titoli e l’Italia sarà grande protagonista dopo essere partita nel miglior modo possibile con l’oro di Francesca Lollobrigida (3000 metri, speed skating), l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris (discesa libera, sci alpino). Lo sci alpino proporrà la discesa libera femminile alle ore 11.30 sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo: Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago e Laura Pirovano proveranno a fare saltare il banco in una delle gare più attese della rassegna a cinque cerche. 🔗 Leggi su Oasport.it

