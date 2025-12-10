Calciomercato Milan i rossoneri insistono per avere quel giocatore Sfida alla Juventus per il rinforzo Le ultimissime

Calcionews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan intensifica le trattative per assicurarsi Tiago Gabriel, creando una sfida con la Juventus nel calciomercato. I rossoneri sono determinati a rinforzare la rosa, ma devono affrontare una forte competitività da parte dei bianconeri. Ecco le ultime novità sulle trattative e le strategie delle due big italiane.

Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per avere Tiago Gabriel. Ma c’è da battere la folta concorrenza della Juventus. Le ultime Il calciomercato del Milan si conferma estremamente attivo nella ricerca e nell’acquisizione di giovani talenti in grado di rappresentare il futuro del club. La dirigenza rossonera, fedele alla sua strategia di ringiovanimento e valorizzazione della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

