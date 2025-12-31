Calciomercato Juve il Barcellona bussa alle porte della Continassa | nel mirino c’è quel bianconero assalto programmato già a gennaio

Il calciomercato della Juventus si apre a possibili sviluppi con il Barcellona che si fa avanti per un calciatore in scadenza di contratto. La società blaugrana potrebbe tentare un colpo già a gennaio, puntando a rinforzare la rosa con un giocatore attualmente in forza ai bianconeri. La situazione rimane da monitorare, in attesa di eventuali sviluppi tra le due società.

Calciomercato Juve, il Barcellona bussa per quel bianconero in scadenza: i blaugrana potrebbe provare l'assalto già per la sessione invernale. Nonostante il lungo stop forzato che lo obbligherà a restare lontano dai campi di gioco fino al prossimo mese di marzo, tempo strettamente necessario per completare il recupero dall'operazione all'adduttore, Dusan Vlahovic continua a recitare il ruolo di protagonista assoluto nel panorama del calciomercato internazionale. La sua complessa situazione contrattuale, con la scadenza fissata inesorabilmente al prossimo giugno e una trattativa per il rinnovo che appare ormai totalmente congelata, alimenta indiscrezioni costanti sul suo destino.

