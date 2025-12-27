sul futuro di quel bianconero. Il verdetto del campo è ormai definitivo e non ammette repliche: l’esperienza di Joao Mario con la maglia della Juventus è giunta ufficialmente al capolinea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il laterale destro portoghese è finito totalmente ai margini del progetto tecnico bianconero e la sessione di mercato di gennaio rappresenta l’unica via d’uscita concreta per evitare sei mesi di inattività forzata in tribuna. Il dato statistico che certifica la rottura è impietoso: zero minuti giocati in Champions League in questa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Spalletti lo ha bocciato! Quel giocatore va verso la cessione a gennaio. Le ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Juventus, aria di addio per quel giocatore: lui verso la cessione già a gennaio dopo sei mesi

Leggi anche: Calciomercato Juve, Balzarini convinto: «Quel giocatore ha chiesto la cessione. Ecco l’idea del club per sostituirlo»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda; Juventus, Spalletti rinnova? Cosa filtra dopo le prime settimane del tecnico di Certaldo in bianconero; Juve alla ricerca di un mediano sul mercato: svelati i tre nomi in corsa; Norton-Cuffy, Perin, Adzic e il… bocciato di Spalletti: calciomercato, la Juve si muove.

Pagina 1 | Norton-Cuffy, Perin, Adzic e il… bocciato di Spalletti: calciomercato, la Juve si muove - Il Grifone, infatti, è all’assalto di Mattia Perin, che ha già dato la sua piena disponibilità all’ennesimo ritorno d ... tuttosport.com