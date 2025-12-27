Calciomercato Juve | Spalletti lo ha bocciato! Quel giocatore va verso la cessione a gennaio Le ultimissime

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sul futuro di quel bianconero. Il verdetto del campo è ormai definitivo e non ammette repliche: l’esperienza di  Joao Mario  con la maglia della  Juventus è giunta ufficialmente al capolinea. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, il laterale destro portoghese è finito totalmente ai margini del progetto tecnico bianconero e la  sessione di mercato di gennaio  rappresenta l’unica via d’uscita concreta per evitare sei mesi di inattività forzata in tribuna. Il dato statistico che certifica la rottura è impietoso:  zero minuti giocati in Champions League  in questa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Spalletti lo ha bocciato! Quel giocatore va verso la cessione a gennaio. Le ultimissime

