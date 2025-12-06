Nico Paz il presente di una stella in ascesa a Como? Cosa filtra sul futuro dell’ex Real Madrid

Il Como di Cesc Fabregas vive il presente con grande determinazione e consapevolezza, conscio che l'opportunità di brillare non è mai lontana. La sfida contro l'Inter alla Scala del calcio, ovvero San Siro, è una vetrina importante per la squadra biancoblù, soprattutto per un Nico Paz che partita dopo partita non finisce di stupire. Il giovane argentino, protagonista assoluto della stagione, è ormai un punto fermo per il Como, che si trova di fronte un'opportunità incredibile: puntare a un risultato positivo contro una delle squadre più forti d'Italia, con la speranza di entrare nella lotta per un posto in Champions League.

