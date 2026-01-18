Calcio serie C il Perugia è nuovamente nella mischia Tedesco | Male l' approccio alla partita

Il Perugia di calcio serie C torna in campo, affrontando una partita difficile. L’allenatore Tedesco ha commentato un approccio insoddisfacente alla gara, evidenziando come i padroni di casa abbiano subito un gol importante al momento più favorevole. La squadra dovrà ora analizzare gli errori e cercare di migliorare, anche davanti al proprio pubblico, per uscire da questo momento complicato.

Come spesso succede, nel momento migliore si viene colpiti. Il Perugia deve incassare la rete di La Mantia proprio quando sembrava potesse costruire i presupposti per andare in vantaggio, ma soprattutto un'altra sconfitta casalinga nella straregionale.Si fa fatica nell'ambiente biancorosso a. 🔗 Leggi su Today.it Perugia, Tedesco mischia le carte in attacco. Kanoute verso il forfait, Manzari avanza

Perugia cambia strategia in attacco con Tedesco che mischia le carte, spostando Manzari in avanti in assenza di Kanoute, infortunato. Nel frattempo, il Livorno si ferma prima di affrontare il Rimini, mentre si disputano le sfide tra Pontedera e Sambenedettese, offrendo nuove prospettive e interessanti sviluppi nel campionato. Calcio serie C, il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio. Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduo

Il Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche. Con Tedesco e Novellino alla guida, la squadra affronta un finale di anno complesso, segnato da risultati altalenanti e da questioni personali del presidente Javier Faroni. In un contesto di incertezza, l’obiettivo resta quello di centrare gli obiettivi sportivi, lasciando da parte le vicende extracalcistiche. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Calcio, Serie D. Portiere colpito da un petardo prima della partita: le immagini x.com Calcio, Serie D. Portiere colpito da un petardo prima della partita: le immagini - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.