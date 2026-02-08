Claudio Lotito si trova a Torino per seguire da vicino la sua Lazio, che questa sera affronta i bianconeri allo Stadium. Il presidente biancoceleste è arrivato nella città piemontese e assisterà alla partita, sperando in una buona prova della squadra.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Lazio Claudio Lotito è arrivato a Torino, a quanto apprende l'Adnkronos, per stare vicino alla squadra ed assistere alla sfida dello Stadium contro la Juventus. E' la prima trasferta per il presidente biancoceleste in un momento delicato per la squadra tra oggi e mercoledì con la gara di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Calcio: Juventus-Lazio, Lotito a Torino per stare vicino alla squadra

In un momento di difficoltà, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di accompagnare personalmente la squadra e lo staff in Arabia Saudita per la Supercoppa, inviando un messaggio di vicinanza e supporto in un periodo segnato da prestazioni opache e sconfitte.

