La Lazio torna ad essere protagonista nel mercato. La squadra biancoceleste è al centro delle novità, con particolare attenzione alle operazioni di mercato che coinvolgono i giocatori e le trattative in corso. In questo contesto, si evidenziano gli scambi e le strategie adottate per rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività.

Le ultime novità di mercato sui biancocelesti In queste ore la Lazio è tornata grande protagonista in sede di mercato. Praticamente chiusa l’operazione Daniel Maldini con l’Atalanta: prestito oneroso a 1 milione più diritto di riscatto sui 1213 milioni. Domani il figlio d’arte effettuerà le visite mediche. Lazio, Lotito scatenato: Daniel Maldini lo scambio col Torino (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il club di Claudio Lotito sta lavorando ancora sul fronte esterni, considerato che è ancora viva la possibilità di una cessione di Cancellieri in Premier. Nello specifico al Brentford, il quale non ha mollato la presa sul calciatore biancoceleste, un profilo in realtà molto gradito anche al Marsiglia di De Zerbi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio, Lotito scatenato: Daniel Maldini e lo scambio col Torino

Approfondimenti su Lazio mercato

#Calciomercato || Raspadori sta influenzando le trattative di mercato, spingendo Daniel Maldini verso la Lazio.

La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Daniel Maldini dall’Atalanta, finalizzando i dettagli della trattativa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lazio mercato

Lazio, è atterrato Daniel Maldini: è il quarto innesto della sessione invernaleLo avevamo anticipato, lo aveva confermato anche Claudio Lotito. Nel tardo pomeriggio è atterrato all'aeroporto di Fiumicino Daniel ... msn.com

Lazio, è fatta per l'arrivo di Daniel Maldini: formula e dettagli del trasferimento dall'Atalanta. E al posto di Mandas in porta arriva Edoardo MottaCALCIOMERCATO - In attesa di dirimere il nodo Romagnoli, la Lazio ha definito l'acquisto di Daniel Maldini dall'Atalanta. eurosport.it

La Lazio accoglie Daniel Maldini: l’esterno è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, pronto per cominciare la sua avventura in biancoceleste Nella giornata di oggi, 26 gennaio, sono stati scambiati i documenti con l’Atalanta, e adesso il giocatore è arriva - facebook.com facebook

A Fiumicino è sbarcato il quarto acquisto del mercato della #Lazio: ecco Daniel #Maldini dall’ #Atalanta Domani le visite mediche #SSLazio x.com