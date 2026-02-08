Gasp | Cartellini e rigori strani questo calcio non mi piace Il ritorno di Totti? Gioca subito

Alla vigilia del match tra Roma e Cagliari, il tecnico giallorosso Gasp si è concentrato sulle polemiche arbitrali degli ultimi mesi. In conferenza stampa, ha criticato duramente i numerosi cartellini e rigori strani, dicendo che questo tipo di calcio non gli piace. Ha anche commentato il ritorno di Totti, che giocherà subito. Gasp ha detto di essere d’accordo con De Rossi: gli errori arbitrali coinvolgono tutte le squadre, ma cercare di approfittarne rovina il gioco.

Sul possibile ritorno di Totti se l'è cavata con un battuta. "Se me lo date lo metto in campo subito, tempo di allenarlo 15 giorni". Senza andare oltre. Ma sulle parole di De Rossi non si è risparmiato. Alla vigilia di Roma-Cagliari, Gasperini è intervenuto duramente sui tanti episodi controversi di questa stagione allineandosi al 100% con il tecnico del Genoa dopo il rigore concesso ieri all'ultimo secondo al Napoli. Uno dei tanti episodi "di un regolamento distorto" che a detta di De Rossi "sta rovinando il calcio". "Gli errori arbitrali riguardano tutte le squadre e non solo la Roma - chiarisce Gasp -.

