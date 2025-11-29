Carlo Verdone | Gasperini mi piace I giocatori ora sanno dove devono stare alcuni sono resuscitati Ecco come vivo il calcio Con Totti…

Calcionews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Verdone svela tutto: «Gasperini mi piace molto. I giocatori ora sanno dove devono stare, alcuni sono resuscitati» A Roma c’è grande entusiasmo per il primato dei giallorossi e ancora di più per la verifica di domani sera contro il Napoli. Carlo Verdone, che recentemente è stato il sindaco per un giorno della Capitale, ne . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Carlo Verdone: «Gasperini mi piace. I giocatori ora sanno dove devono stare, alcuni sono resuscitati. Ecco come vivo il calcio. Con Totti…»

