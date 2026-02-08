Acf la rete di Tuteri non basta a cambiare le sorti del risultato
Allo stadio Bruno Nespoli di Arezzo, il Cesena si prende i tre punti battendo l’Arezzo. Nonostante il gol di Tuteri, la rete dell’attaccante locale, il risultato finale resta a favore degli ospiti. I padroni di casa cercano di reagire, ma non riescono a cambiare le sorti del match. Finisce 1-2.
Arezzo, 8 febbraio 2026 – . Il Cesena vince al Bruno Nespoli. L’ACF Arezzo torna sul campo del Bruno Nespoli per la sedicesima giornata di campionato. Le amaranto sfidano il Cesena, quarto in classifica. ACF AREZZO – CESENA ACF Arezzo: Di Nallo, Ghio (Nasoni E. 67’), Tuteri, Vlassopoulou, Tamburini, Lazzari (D’Elia 77’), Bossi (Mariani 46’), Termentini (Corazzi 46’), Blasoni, Fortunati, Razzolini (Fracas 85’) A disposizione: Verano, Davico, D’Elia, Corazzi, Beduschi, Mariani, Nasoni, Fracas All. Andrea Benedetti Cesena: Serafino, Nano (Battilana 67’), Ciano (Zamboni 61’), Fadda (Catelli 67’), Ciabini (Milan 70’), Zappettini, Cocino, Di Luzio, Zannini, Catena, Calegari (De Muri 61’) A disposizione: Parnoffi, Battilana, Belolli, Zamboni, Milan, De Muri, Catelli, Testa, Bison All. 🔗 Leggi su Lanazione.it
