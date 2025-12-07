ACF Arezzo | si ferma la serie positiva amaranto il Como capolista passa al Bruno Nespoli
Ultimo appuntamento casalingo del 2025 per l’ACF Arezzo, che al “Bruno Nespoli” affronta la prima della classe Como 1907. Le amaranto offrono una prestazione grintosa e determinata, ma la qualità delle ospiti fa la differenza e consegna loro i tre punti. ACF AREZZO – COMO 1907 ACF Arezzo: Verano, Fortunati (Bossi 78’), Tuteri, Blasoni, Ghio (Viesti 78’), Termentini (Lazzari 62’), Corazzi (Di Benedetto 85’), Vlassopoulou, Lorieri (Barsali 62’), Tamburini, Razzolini A disposizione: Di Nallo, Viesti, Di Benedetto, Bossi, Lazzari, Beduschi, Perfetti, Barsali, Davico Allenatore: Andrea Benedetti Como 1907: Fierro, Veritti, Del Estal (Gelmetti 83’), Eriksen, Moraca (Picchi 77’), Rizza (Sandvej 88’), Conc, Colombo (Nichele 88’), Pisani, Pittaccio (Falloni 77’), Boquete A disposizione: Guidi, Mustafic, Sandvej, Falloni, Nichele, Trevisan, Picchi, Gelmetti, Saggion Allenatrice: Selena Mazzantini Marcatrici: Boquete (25’), Colombo (55’), Conc (57’) Ammonite: Del Estal (54’) Calci d’angolo: 3–7 Recupero: 1’ – 5’ PRIMO TEMPO 17’ Prima grande occasione del match per il Como: Moraca tenta il cross dal lato destro, la traiettoria sorprende tutti e si stampa sulla traversa. 🔗 Leggi su Lortica.it
Scopri altri approfondimenti
Ad Arezzo la festa del Natale non si ferma. Folla di ombrelli ai mercatini, “basta una cioccolata per scaldarsi”
In marcia da Barbiana ad Assisi: la Pace si ferma ad Arezzo
Tavernelli apre, Ravasio e Varela chiudono: l’Arezzo non si ferma più
Comune di Arezzo. . . - () Scommettiamo che anche tu hai ricevuto uno di quei messaggi... urgenti e inaspettati? "Te me piaci poco 2.0" non si ferma mai! Questo nuovo video svela, con la c - facebook.com Vai su Facebook
Acf Arezzo, ultima settimana di preparazione per le amaranto in vista della serie B femminile 2025/26 - Arezzo, 25 agosto 2025 – La squadra amaranto si appresta ad affrontare la quarta e ultima settimana di preparazione estiva in vista dell’avvio del campionato di Serie B Femminile 2025/26. Come scrive lanazione.it
Acf, torna in campo dopo lo stop - Una giornata di stop che ha messo le ragazze dell’Acf nella condizione di scendere in camp nel pieno della forma. Riporta teletruria.it
Acf a caccia del quarto risultato utile con il Como - L’Acf del mister Benedetti sembra aver ritrovato lo spirito giusto per continuare il campionato. Da teletruria.it