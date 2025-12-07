Ultimo appuntamento casalingo del 2025 per l’ACF Arezzo, che al “Bruno Nespoli” affronta la prima della classe Como 1907. Le amaranto offrono una prestazione grintosa e determinata, ma la qualità delle ospiti fa la differenza e consegna loro i tre punti. ACF AREZZO – COMO 1907 ACF Arezzo: Verano, Fortunati (Bossi 78’), Tuteri, Blasoni, Ghio (Viesti 78’), Termentini (Lazzari 62’), Corazzi (Di Benedetto 85’), Vlassopoulou, Lorieri (Barsali 62’), Tamburini, Razzolini A disposizione: Di Nallo, Viesti, Di Benedetto, Bossi, Lazzari, Beduschi, Perfetti, Barsali, Davico Allenatore: Andrea Benedetti Como 1907: Fierro, Veritti, Del Estal (Gelmetti 83’), Eriksen, Moraca (Picchi 77’), Rizza (Sandvej 88’), Conc, Colombo (Nichele 88’), Pisani, Pittaccio (Falloni 77’), Boquete A disposizione: Guidi, Mustafic, Sandvej, Falloni, Nichele, Trevisan, Picchi, Gelmetti, Saggion Allenatrice: Selena Mazzantini Marcatrici: Boquete (25’), Colombo (55’), Conc (57’) Ammonite: Del Estal (54’) Calci d’angolo: 3–7 Recupero: 1’ – 5’ PRIMO TEMPO 17’ Prima grande occasione del match per il Como: Moraca tenta il cross dal lato destro, la traiettoria sorprende tutti e si stampa sulla traversa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - ACF Arezzo: si ferma la serie positiva amaranto, il Como capolista passa al “Bruno Nespoli”