calcio femminile non sbaglia la roma nella domenica di serie a bene inter e napoli

La Roma torna a vincere in casa battendo di misura il Milan, dopo il pareggio contro il Parma. La squadra di casa ha mostrato carattere e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali nella giornata di Serie A femminile. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con le giallorosse che hanno conquistato la vittoria davanti al proprio pubblico al Tre Fontane.

La capolista non sbaglia. Dopo il pareggio al fotofinish contro il Parma, la Roma è tornata alla vittoria nella domenica valida per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, battendo di misura il Milan tra le mura amiche del Tre Fontane. Un successo di grande rilevanza quello delle capitoline, le quali hanno sfruttato del guizzo di Bergamaschi siglato al 66’, tre minuti dopo l’espulsione di van Dooren. Prosegue a gonfie vele anche il cammino dell’Inter, tornata al secondo posto della classifica grazie al tris rifilato ad una Fiorentina sempre più distante dalle posizioni che contano. Le nerazzurre hanno sbloccato il tabellino al 43’ con Magull, prima di raddoppiare al 62’ con Bugeja e chiudere definitivamente i giochi al 77’ con Polli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nel campionato di calcio femminile Serie A 2025-2026, la Roma continua il suo percorso positivo, ottenendo la seconda vittoria consecutiva contro il Sassuolo per 2-1 e mantenendo la prima posizione con 25 punti.

