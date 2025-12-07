Calcio femminile | pokerissimo dell’Inter nella domenica di Serie A bene Fiorentina e Como

Va in archivio una domenica senza particolari sorprese nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile, massimo Campionato arrivato alla sua ottava giornata. L’Inter infatti come da pronostico ha battuto la neopromossa Genoa, mentre la Fiorentina seppur con il brivido ha arginato la Ternana e il Como ha espugnato il campo del Parma. Tutto davvero semplice per la formazione nerazzurra, autrice di una manita ai danni delle genovesi: ad aprire le danze ci pensa Wullaert che, al nono minuto di orologio, a seguito di un’azione caotica trova il guizzo di testa battendo a rete da distanza ravvicinata. Il raddoppio arriva invece al 12? con Csiszar, lesta nell’approfittare di una sbavatura difensiva delle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

