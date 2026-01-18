Calcio femminile la Roma non sbaglia nella domenica di Serie A l’Inter batte la Juve

Nel campionato di calcio femminile Serie A 2025-2026, la Roma continua il suo percorso positivo, ottenendo la seconda vittoria consecutiva contro il Sassuolo per 2-1 e mantenendo la prima posizione con 25 punti. Nel frattempo, l’Inter ha superato la Juventus nella giornata di domenica. La competizione si conferma molto equilibrata e interessante, con le squadre che proseguono il loro percorso di crescita e miglioramento.

Prosegue a passo spedito il cammino della Roma nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Le giallorosse hanno infatti incasellato la seconda vittoria consecutiva battendo in casa il Sassuolo per 2-1 consolidando così la prima posizione in classifica godendo di 25 punti. Subito in vantaggio le capitoline, complice la rete di Giugliano che con un tocco di destro da dentro l'area supera il portiere avversario. Le neroverdi si confermano però squadra quadrata e, con oculata pazienza, al 35' ripristinano gli equilibri iniziali sfruttando il guizzo di Clelland. Il match entra dunque in una fase molto delicata, sbloccata solo al 79', quando Corelli trova un destro al volo su assist di Bergamaschi.

