Incidente mortale a Napoli 46enne perde la vita a Ponticelli | indagini in corso

Un grave incidente si è verificato a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto venerdì sera intorno alle 20.30. Le autorità stanno attualmente conducendo indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ancora un grave incidente mortale a Napoli. Venerdì sera, intorno alle 20.30, un centauro di 46 anni, napoletano, ha perso la vita nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale della città. L’uomo era in sella a uno scooter e stava percorrendo una traversa di via de Meis quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it Napoli, incidente mortale nella notte: perde la vita un centauro di 46 anni - Incidente mortale a Napoli, quartiere Ponticelli, dove un centauro ha perso la vita venerdì sera, intorno alle 20. ilmattino.it

