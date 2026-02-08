Cagliari tegola Mina verso la Roma | si ferma di nuovo per il ginocchio

A poche ore dalla partita contro la Roma, il Cagliari deve fare i conti con l’incertezza su Yerry Mina. Il difensore colombiano, che era in ripresa, si è fermato di nuovo a causa di un problema al ginocchio. La sua presenza nel match è in forte dubbio e il tecnico Pisacane deve valutare se schierarlo o meno.

Sale l'incertezza in casa rossoblù a poche ore dalla sfida contro la Roma. Il principale rebus per Fabio Pisacane riguarda le condizioni di Yerry Mina: il centrale colombiano, pilastro della retroguardia sarda, è di nuovo in forte dubbio dopo un improvviso rallentamento nel programma di recupero. Nonostante il rientro in gruppo a metà settimana, nella giornata di ieri Mina è stato costretto a una sessione di allenamento differenziato per il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio. La possibile assenza dell'ex Everton, che verrà valutata definitivamente nelle prossime ore, si somma a un reparto già orfano di Luperto dopo la sessione di mercato invernale.

