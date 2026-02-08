Cagliari tegola Mina verso la Roma | si ferma di nuovo per il ginocchio

Da sololaroma.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dalla partita contro la Roma, il Cagliari deve fare i conti con l’incertezza su Yerry Mina. Il difensore colombiano, che era in ripresa, si è fermato di nuovo a causa di un problema al ginocchio. La sua presenza nel match è in forte dubbio e il tecnico Pisacane deve valutare se schierarlo o meno.

Sale l’incertezza in casa rossoblù a poche ore dalla sfida contro la Roma. Il principale rebus per Fabio Pisacane riguarda le condizioni di Yerry Mina: il centrale colombiano, pilastro della retroguardia sarda, è di nuovo in forte dubbio dopo un improvviso rallentamento nel programma di recupero. Nonostante il rientro in gruppo a metà settimana, nella giornata di ieri Mina è stato costretto a una sessione di allenamento differenziato per il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio. La possibile assenza dell’ex Everton, che verrà valutata definitivamente nelle prossime ore, si somma a un reparto già orfano di Luperto dopo la sessione di mercato invernale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

cagliari tegola mina verso la roma si ferma di nuovo per il ginocchio

© Sololaroma.it - Cagliari, tegola Mina verso la Roma: si ferma di nuovo per il ginocchio

Approfondimenti su Yerry Mina

Infortunio Yerry Mina: preoccupano le condizioni del difensore verso Roma Cagliari. Cosa filtra sulla sua presenza all’Olimpico

Infortunio Yerry Mina, le sue condizioni preoccupano in vista della trasferta a Roma contro il Cagliari.

Verso Cagliari-Milan, Mina e Rodriguez in gruppo, rossoblù al lavoro

Il Cagliari si prepara ad affrontare il Milan nella prima gara del nuovo anno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Yerry Mina

Argomenti discussi: Cagliari, tegola Mina per Pisacane: le ultime -; Cagliari, verso la Roma: Mina lavora a parte per un fastidio al ginocchio; Infortunio Yerry Mina: le condizioni verso Roma Cagliari; Mina quasi certamente out. Pisacane pensa al rilancio di Zappa al centro.

cagliari tegola mina versoInfortunio Yerry Mina: le condizioni del difensore verso Roma Cagliari, ecco cosa è successo verso il match dell’OlimpicoInfortunio Yerry Mina: le condizioni del difensore verso Roma Cagliari, ecco cosa è successo verso il match dell’Olimpico La marcia di avvicinamento del Cagliari alla delicata trasferta nella Capitale ... calcionews24.com

cagliari tegola mina versoVerso Roma-Cagliari: le soluzioni difensive per il forfait di MinaIl forfait di Yerry Mina obbliga Pisacane a cambiare la difesa del Cagliari: prende quota la linea a quattro per sopperire alle assenze. calciocasteddu.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.